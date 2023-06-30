Сворачиваем на дорогу перемен: китайский совет дня на пятницу, 30 июня

|
Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 50 0

День благоприятен для расхламления — избавьтесь от всего, что больше не приносит вам пользы.

Сворачиваем на дорогу перемен: китайский совет дня на пятницу, 30 июня

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 30 июня?

В пятницу энергии будут намекать на необходимость генеральной уборки. Мир вокруг окажется в большом беспорядке, чтобы выжить в нем, придется немного прибраться по углам.

Совет дня: обязательно устройте в пятницу какой-нибудь очистительный ритуал. Повергните чистке самые захламленные сферы собственной жизни. Можно и нужно с энтузиазмом наводить порядок в отношениях, чистить тело и очищать душу.

Предостережение дня: не надо в пятницу заморачиваться на тему построения чего-либо. Это касается как сферы отношений, так и бизнеса и грубой материальной реальности. Все стройки лучше начинать в другой день.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+15° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
87.03
1.41 95.11
1.25
Без огня хворост не загорится: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 июля

Последние новости

4:34
Умерла звезда мексиканских сериалов Талина Фернандес
4:17
Вышел новый трейлер второй части «Дюны» с Кристофером Уокеном и Тимоти Шаламе
4:01
Без огня хворост не загорится: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 июля
4:00
Мануйло и Савелий: почему 30 июня — один из самых сложных дней в году
3:40
Французский хаос: массовые беспорядки в стране добрались до Парижа
3:20
«Главное, что голос такой же»: что думает отец Филиппа Киркорова о его пластических операциях

Сейчас читают

«Слава Богу, что не стала его женой»: Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова
Москвичку, подозреваемую в убийстве годовалого ребенка, увезли на «скорой»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео