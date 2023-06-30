Сворачиваем на дорогу перемен: китайский совет дня на пятницу, 30 июня

День благоприятен для расхламления — избавьтесь от всего, что больше не приносит вам пользы.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 30 июня?
В пятницу энергии будут намекать на необходимость генеральной уборки. Мир вокруг окажется в большом беспорядке, чтобы выжить в нем, придется немного прибраться по углам.
Совет дня: обязательно устройте в пятницу какой-нибудь очистительный ритуал. Повергните чистке самые захламленные сферы собственной жизни. Можно и нужно с энтузиазмом наводить порядок в отношениях, чистить тело и очищать душу.
Предостережение дня: не надо в пятницу заморачиваться на тему построения чего-либо. Это касается как сферы отношений, так и бизнеса и грубой материальной реальности. Все стройки лучше начинать в другой день.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.
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