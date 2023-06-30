Французский хаос: массовые беспорядки в стране добрались до Парижа

Некогда самый романтичный город на планете превратился в гетто.

Массовые беспорядки во Франции добрались и до его столицы — Парижа. Самый романтичный город на планете пока небезопасен для романтичных прогулок, да и атмосфера там сейчас совсем не располагает к этому. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показал, что сейчас происходит на родине Эйфелевой башни.

«С пригородов Парижа протесты перекинулись на французскую столицу. Манифестанты строят из мусорных баков баррикады, жгут их. Всячески готовятся противостоять полиции», — рассказал журналист.

Во что превратился город — видно на кадрах. На улице хоть и ночь, но жизнь кипит. Местные правоохранители пытаются обеспечить порядок — манифестанты дают отпор. На дорогах перевернутые баги, некоторые из них полыхают ярким огнем. Стекла на зданиях разбиты. Раздаются хлопки, за которым следует дым. Вероятно, полиция использует петарды и дымовые шашки, чтобы подавить разъяренную толпу.

На фоне беспорядков в Париже начали орудовать и мародеры. Они уже обчистили несколько торговых центров.

Беспорядки во Франции начались после того, как полицейский застрелил темнокожего 17-летнего подростка, который отказался выходить из машины по его просьбе. Правоохранитель уже задержан. Как сообщил его адвокат Лоран-Франк Льенар, мужчна принес семье погибшего извинения, передает телеканал BFMTV.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хаос в стране, похоже, мало волнует французского лидера Макрона. Он был замечен на концерте Элтона Джона в Париже.