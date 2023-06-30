В ЛНР обнаружили массовые захоронения боевиков ВСУ

Захоронения оказались стихийными. Они были выявлены в низинах.

В Луганской народной республике были обнаружены массовые захоронения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Их нашли во время аэроразведки в районах сел Невское и Макеевка.

«В низинах, удаленных от населенных пунктов, выявлены свежие траншеи и насыпи. Установлено, что это стихийные захоронения ликвидированных украинских боевиков», — сказал Марочко.

Таким же способом ВСУ избавляются и от тел убитых мирных граждан: до этого более 170 жертв украинских боевиков извлекли за неделю из стихийных захоронений в Луганской народной республике.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российская артиллерия уничтожила две боевые машины пехоты ВСУ.