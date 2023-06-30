Россиян предупредили о возможном росте тарифов на мобильную связь каждый год

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

«Ъ»: мобильные операторы заявили о необходимости ежегодного повышения тарифов на 5%

Россиян предупредили о возможном росте тарифов на мобильную связь каждый год

Фото: www.globallookpress.com / Fabian Sommer

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Операторы жалуются на то, что не могут модернизировать оборудование и тем самым обеспечить стабильную связь.

В России тарифы на сотовую связь, возможно, будут расти ежегодно на 5% выше инфляции. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Операторы связи в РФ хотят использовать данную меру для модернизации сетей и обеспечения их стабильной работы. Уточняется, что в правительстве признают снижение инвестиций компаний в сети на фоне высокой закредитованности и социальной нагрузки, а также начало деградации качества услуг.

Тем не менее российские власти готовы пойти навстречу бизнесу, но с одним условием.

«Нужно поэтапно повышать цены, а также сохранять дифференцированный подход в формировании тарифов для разных групп населения», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в России заработают новые группы спутников «Гонец-М», которые позволят охватить всю территорию России и обеспечат стабильную связь из любой точки страны. Особенно это будет необходимым в экстремальных ситуациях, когда обычные телефоны не работают.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в России сотовые телефоны подключат к спутникам.

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