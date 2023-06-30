ВСУ попытались ударить по Бердянску с помощью ракет Storm Shadow

Рогов заявил об ударе по Бердянску с помощью ракет Storm Shadow
Фото: Коновалов Алексей / ТАСС
Прозвучавшая серия взрывов — результат работы ПВО России.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар с помощью ракет Storm Shadow по Бердянску в Запорожской области. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Прозвучавшая серия взрывов — результат работы ПВО России, которая успешно отразила вражескую атаку по мирным жителям еще на подступах к городу», — написал Рогов.
До этого стало известно о том, что система противовоздушной обороны сработала в Бердянске. Жители слышали звуки взрыва примерно в районе восьми утра.
Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как система противовоздушной обороны сработала в Бердянске.
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