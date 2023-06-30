Жителя Тувы госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

Житель Барун-Хемчикского района Тувы госпитализирован с симптомами сибирской язвы. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

Уточняется, что он принимал участие в убое лошади для сдачи мяса. В этот процесс также были вовлечены несколько других человек. Но в больницу с жалобами на ухудшение здоровья обратился только один. Между тем лабораторные исследования проведут в отношении всех участников убоя скота.

«По данному факту следственными органами проводится проверка. <…> На территории Барун-Хемчикского района введены ограничительные мероприятия», — добавляется в сообщении прокуратуры.

Также известно, что на территории данного района объявлен режим чрезвычайно ситуации (ЧС) муниципального характера.

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