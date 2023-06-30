«Он и не клоун»: юморист Александр Морозов честно высказался о Зеленском

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Рита Миронова
Рита Миронова 39 0

Юморист Александр Морозов заявил, что Зеленский на посту президента утопил Украину в крови

«Он и не клоун»: юморист Александр Морозов честно высказался о Зеленском

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck

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Шоумен считал президента Украины своим коллегой, пока не увидел его чудовищные трансформации после прихода к власти.

Юморист Александр Морозов, известный по многочисленным комедийным проектам на телевидении, поделился честным мнением насчет Владимира Зеленского. В эфире одного из федеральных каналов он заявил, что ему страшно смотреть на бывшего коллегу. 

«Жутковато мне смотреть. Он же неплохой артист был, даже хороший. И вот этот его взгляд был — хулиганский, озорной, с иронией. А сейчас это черные две дыры какие-то. Мне страшно! Он и не клоун. Он человек, который утопил в крови свою родину. И больно, и страшно, и жутко на это на все смотреть», — высказался Морозов.

В голове юмориста не укладывается, как может человек, который веселил всю страну, возглавить «кровавый цех». Звезда «Кривого зеркала» поначалу надеялся, что Зеленский на посту президента сделает Украину лучше.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что юморист Морозов рассказал об обмане Зеленского

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