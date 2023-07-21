Пашу против, чтобы его дети учились дома

Пашу (настоящее имя Павел Курьянов. — Прим. ред.) не хочет, чтобы его дети учились дома. О важности социализации бизнесмен эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере комедийного мюзикла «Танцуй, пока молодой» от социальной сети «ВКонтакте».

«Дома пусть точно не учатся. Точно нужно детей отдавать в школу. Конечно, не у всех есть возможность в частную школу отдавать. Хотя сейчас, мне кажется, государственные школы тоже изменились. Мне кажется, стало лучше», — считает Пашу.

Бизнесмен убежден, что дети должны социализироваться, учась навыкам взаимодействия с разными людьми. Тем не менее, родителям важно следить за тем, насколько комфортно себя ребенок ощущает в школе, в которой учится.

«Если там среда плохая и есть возможность перевестись, то лучше перевестись. Потому что среду не всегда можно поменять», — убежден бизнесмен.

Сам Пашу в школьные годы не отличался примерным поведением. Бизнесмен с сожалением вспоминает, как он мог издеваться над слабыми ребятами, а из-за нелюбви к своей учительнице по русскому языку даже бил окна в ее классе. Отца Пашу вызывали к завучу каждую неделю, а маме бизнесмена даже было стыдно появляться в учебном заведении.

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