«Секретную операцию» раскрыли: Украина уже тайно вывезла на Запад иконы из Лавры

Где киевский режим спрятал самые ценные экспонаты?

В Лувре подтвердили, что Украина тайно вывезла во Францию ценные иконы. Об этом пишет KP.RU.

Некоторые иконы, которые будут представлены в Лувре в середине июля, являются первыми в истории человечества свидетельствами иконописного искусства. А еще их привезли из Киева. Однако, как заявил директор Лувра, иконы пробудут здесь лишь какое-то время, до окончания военного конфликта.

В Париже иконы оказались благодаря «секретной операции». Только вот оставить этот факт в секрете французы не смогли: радость от полученных произведений заставила их поблагодарить посольство в Киеве за перевозку икон.

«А иначе за что еще Лувру благодарить дипломатов, в начале специальной военной операции спешно бежавших из Киева, а теперь вот со знанием дела отбирающих на Украине предметы искусства «для эвакуации», — пишет автор материала.

Вернутся ли бесценные святыни в Киев — вопрос пока открытый. Оказалось, что после их получения в Лувре вдруг открыли новый отдел — византийского и восточно-христианского искусства. Музейщики отправили 11 икон куда-то на реставрацию, а оставшиеся четыре выставили в музее. Именно те, которые получили от Киева. На прямой вопрос о том, когда иконы вернут, в Лувре ответили коротко — это секрет!

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