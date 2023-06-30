«Играл в огороде и нашел»: школьник вернул семье пропавший орден ветерана ВОВ

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Орден Славы III степени пролежал 60 с лишним лет в земле.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Красавин; 5-tv.ru

Семье уральского ветерана Великой Отечественной вернули орден, потерянный им более полувека назад. Находка на дачном огороде сподвигла школьника потратить несколько лет на поиски фронтовика, случайно лишившегося награды.

Кто тот самый герой войны и почему орден столько времени пролежал в земле, узнал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

«Спасибо большое, хоть нету деда, но все равно — память», — сказала внучка ветерана ВОВ Егора Перчаткина Любовь.

Эти слова благодарности — Саше, его бабушке и маме, которые вернули потерянную более полувека назад высокую награду в семью ветерана Великой Отечественной войны.

Орден Славы III степени пролежал 60 с лишним лет в земле. В 2017-м в огороде его нашел тогда еще семилетний Саша.

«Играл в этом огороде и нашел маленькую медальку — сначала подумал, что это какая-то крышка, поднял ее, увидел звездочку, передал ее родителям, и родители начали заниматься, чистить ее», — говорит Александр Гладких.

Разглядели номер — 430402, все следующие шесть лет они пытались найти участника Великой Отечественной или его родных, и передать Орден. Искали среди жителей села, затем обратились в Совет ветеранов, архив Минобороны, но из-за бюрократических проволочек оказалось, что данные могут получить только родственники обладателя награды.

Саша успел сделать школьную исследовательскую работу на тему находки. Но даже узнать фамилию ветерана никак не выходило.

«И мы сдали с Сашей, повезли в районный краеведческий музей, сдали на временное хранение, и он где-то там два года лежал. Лежит, лежит мертвым грузом, и мы решили обратиться в редакцию Знамя Октября», — пояснила бабушка Гладких Любовь Титова.

В редакции местной газеты аккурат перед Днем Победы выпустили статью на тему находки. Отправили запрос в архив Минобороны — и перед 22-м июня, Днем памяти и скорби, пришел долгожданный ответ.

«Это документ — архивная справка, как раз из нее мы узнали, что принадлежит Орден Славы III степени нашему земляку — Перчаткину Егору Васильевичу», — рассказывает корреспондент газеты Елена Чемпалова.

Ветеран жил в соседнем селе, умер 50 лет назад, а сейчас в его доме живет внучка. Егор Перчаткин попал на фронт в 42-м, служил регулировщиком.

Он был впоследствии тяжело ранен и контужен, но это не помешало ему встретить День Победы в Берлине. Орденом наградили в 45-м. Когда его потеряли — внучка фронтовика вспомнить не может…

«Он всю жизнь говорил, что вот сынок, сынок потерял», — говорит Любовь Перчаткина.

Внучка ветерана бережно хранит все медали деда — «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За Победу над Германией». Теперь тут и Орден Славы III степени.

Говорит — полный наградной комплект, память будет переходить из поколения в поколение. А такие чаепития с семьей Саши, которая не опустила руки и помогла вернуть потерянную больше полувека назад награду, уверяет, станут традицией.

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