Россияне смогут открывать эскроу-счета на строительство домов

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Сейчас их применяют только при возведении многоквартирных домов и таунхаусов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Россиянам, которые решились на строительство частного дома, станет проще получить ипотеку. Для этого физлицам разрешат открывать эскроу-счета.

Сейчас их применяют только при возведении многоквартирных домов и таунхаусов. Соответствующий механизм прорабатывают в Минстрое.

Это даст банку гарантии, что жилье будет возведено в срок. Эскроу-счет позволяет заморозить средства людей до момента сдачи жилья.

Деньги же на возведение самих домов застройщики будут получать от банков в кредит. Как пишут «Известия», в Минстрое считают, что нововведение упростит выдачу ипотеки, в том числе льготной.

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