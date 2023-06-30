Экзотичный плейлист: жители Петербурга увидели звуковое шоу с «поющими мостами»

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Жители Петербурга увидели звуковое шоу с «поющими мостами»

Фото, видео: Певцова Валентина / ТАСС; 5-tv.ru

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Тематические композиции подготовят также ко Дню ВМФ и Дню любви, семьи и верности.

Небывалое шоу под открытым небом прошло на берегах Невы. Дворцовый мост в Петербурге развели под мелодии Юго-Восточной Азии.

Экзотичный плейлист составили по случаю вековой годовщины прибытия в Петроград вьетнамского революционера Хо Ши Мина. Несмотря на поздний час, в центре города было многолюдно.

Одни наблюдали за разводом мостов с набережной, а другие — с катеров и теплоходов. Все это — часть сезонного звукового шоу «Поющие мосты», в Петербурге оно продлится все лето. Тематические композиции подготовят также ко Дню ВМФ и Дню любви, семьи и верности.

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