Странные люди: появились новые подробности о происшествии с сыном Ефремова

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 9 359 0

После падения актера Николая Ефремова из окна подозрительные личности расспрашивали соседей о недвижимости артиста

Странные люди: появились новые подробности о происшествии с сыном Ефремова

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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В ситуации с падением наследника знаменитого актера из окна начинают появляться странные обстоятельства.

В случае с госпитализацией сын Михаила Ефремова появились новые подробности. Знакомый с ситуацией источник рассказал 5-tv.ru о том, что происходило до и после происшествия.

Оказалось, что жена звонила актеру Николаю Ефремову вечером накануне беды. Он был трезв, прибирался дома и очень ждал возвращения супруги и дочери. А уже утром женщине позвонили соседи и сообщили, что сына Ефремова увезли на скорой.

Источник 5-tv.ru рассказал, что возле дома актера суетились подозрительные люди: двое мужчин и женщина, а один из подозрительных граждан представлялся оперуполномоченным и почему-то расспрашивал про недвижимость артиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, с какими травмами сын актера Михаила Ефремова попал в реанимацию.

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