Странные люди: появились новые подробности о происшествии с сыном Ефремова

В ситуации с падением наследника знаменитого актера из окна начинают появляться странные обстоятельства.

В случае с госпитализацией сын Михаила Ефремова появились новые подробности. Знакомый с ситуацией источник рассказал 5-tv.ru о том, что происходило до и после происшествия.

Оказалось, что жена звонила актеру Николаю Ефремову вечером накануне беды. Он был трезв, прибирался дома и очень ждал возвращения супруги и дочери. А уже утром женщине позвонили соседи и сообщили, что сына Ефремова увезли на скорой.

Источник 5-tv.ru рассказал, что возле дома актера суетились подозрительные люди: двое мужчин и женщина, а один из подозрительных граждан представлялся оперуполномоченным и почему-то расспрашивал про недвижимость артиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, с какими травмами сын актера Михаила Ефремова попал в реанимацию.