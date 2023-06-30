Суд продлил арест наместнику Киево-Печерской лавры Павлу на два месяца

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

В конце мая ему продлили срок ареста до 1 июля.

Суд продлил арест наместнику Киево-Печерской лавры Павлу на два месяца

Фото: STEPAN FRANKO / ТАСС

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Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу. Об этом сообщают украинские издания.

«Митрополиту Павлу избрали меру пресечения в виду круглосуточного домашнего ареста на два месяца», — говорится в сообщении.

До этого его адвокат Никита Чекман сообщил, что в конце мая Павлу продлили срок ареста до 1 июля.

Как известно, 1 апреля Митрополита Павла из Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест на два месяца. Ему предъявлено обвинение в оправдании так называемой агрессии РФ, а также в бунте против действующего президента Украины Владимира Зеленского, отдающего преступные приказы бомбить Донбасс.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как адвокат киевского митрополита Павла подал апелляцию на решение суда о домашнем аресте.

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