Суд продлил арест наместнику Киево-Печерской лавры Павлу на два месяца

Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу. Об этом сообщают украинские издания.

«Митрополиту Павлу избрали меру пресечения в виду круглосуточного домашнего ареста на два месяца», — говорится в сообщении.

До этого его адвокат Никита Чекман сообщил, что в конце мая Павлу продлили срок ареста до 1 июля.

Как известно, 1 апреля Митрополита Павла из Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест на два месяца. Ему предъявлено обвинение в оправдании так называемой агрессии РФ, а также в бунте против действующего президента Украины Владимира Зеленского, отдающего преступные приказы бомбить Донбасс.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как адвокат киевского митрополита Павла подал апелляцию на решение суда о домашнем аресте.