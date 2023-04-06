Будет апелляция: что известно о судьбе киевского митрополита Павла
Адвокат киевского митрополита Павла подал апелляцию на решение суда о домашнем аресте
Фото: ТАСС
Почти неделю наместник Киево-Печерской лавры находится под домашним арестом.
Стали известны последние подробности о судьбе наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла. Сейчас его адвокат Никита Чекман пытается добиться от суда пересмотра решения о заключении представителя духовенства под домашний арест — в четверг, 6 апреля, подана соответствующая апелляция. Об этом правозащитник сообщил в своем Telegram-канале.
«В Киевский апелляционный суд подана жалоба с целью реализации права на судебную защиту. Надеемся, что суд апелляционной инстанции прислушается к доводам защитников и вынесет справедливое решение», — поделился подробностями он.
По мнению Чекмана, вынесенное в отношении митрополита решение незаконное и необоснованное. Суд, подчеркивает он, проигнорировал основные принципы уголовного судопроизводства. В их числе такие важные моменты, как состязательность сторон, разумность сроков, право на защиту и презумпция невиновности.
Как известно, 1 апреля Митрополита Павла из Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест на два месяца. Ему предъявлено обвинение в оправдании так называемой агрессии РФ, а также в бунте против действующего президента Украины Владимира Зеленского, отдающего преступные приказы бомбить Донбасс.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как храмы на Украине захватывают раскольники.
- 5 апр
- Киевский режим намерен выгнать монахов и из Почаевской лавры
- 3 апр
- Киевский режим продолжает притеснять УПЦ: новый конфликт вспыхнул в Хмельницком
- 3 апр
- УПЦ: глумившегося над молившейся у Киевской лавры госпитализировали без признаков жизни
- 2 апр
- Певчая хора Киево-Печерской лавры вышла на связь после сообщений о пропаже
- 2 апр
- Украине можно все? Зачем Киев осатанело воюет с православной церковью
- 1 апр
- Митрополит Павел назвал «политическим заказом» решение о его домашнем аресте на два месяца
- 1 апр
- Захарова обвинила киевский режим в издевательстве над православием
- 30 мар
- УПЦ: Киево-Печерская лавра работает в обычном режиме
- 14 мар
- Монахи отказались покинуть Киево-Печерскую лавру после угроз расправой от Киева
- 25 янв
- Полянский объяснил появление воронов над Киевом
Читайте также
41%
1.17 88.13
1.03
Нашли ошибку?