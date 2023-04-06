Будет апелляция: что известно о судьбе киевского митрополита Павла

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 42

Адвокат киевского митрополита Павла подал апелляцию на решение суда о домашнем аресте

Будет апелляция: что известно о судьбе киевского митрополита Павла

Фото: ТАСС

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Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

Почти неделю наместник Киево-Печерской лавры находится под домашним арестом.

Стали известны последние подробности о судьбе наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла. Сейчас его адвокат Никита Чекман пытается добиться от суда пересмотра решения о заключении представителя духовенства под домашний арест — в четверг, 6 апреля, подана соответствующая апелляция. Об этом правозащитник сообщил в своем Telegram-канале.

«В Киевский апелляционный суд подана жалоба с целью реализации права на судебную защиту. Надеемся, что суд апелляционной инстанции прислушается к доводам защитников и вынесет справедливое решение», — поделился подробностями он.

По мнению Чекмана, вынесенное в отношении митрополита решение незаконное и необоснованное. Суд, подчеркивает он, проигнорировал основные принципы уголовного судопроизводства. В их числе такие важные моменты, как состязательность сторон, разумность сроков, право на защиту и презумпция невиновности.

Как известно, 1 апреля Митрополита Павла из Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест на два месяца. Ему предъявлено обвинение в оправдании так называемой агрессии РФ, а также в бунте против действующего президента Украины Владимира Зеленского, отдающего преступные приказы бомбить Донбасс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как храмы на Украине захватывают раскольники.

Тема:
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