Умерла экс-концертмейстер Большого театра, заслуженная артистка РФ Наталья Разсудова

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Рита Миронова
Рита Миронова 23 0

Заслуженной артистке России было 84 года.

Умерла экс-концертмейстер Большого театра, заслуженная артистка РФ Наталья Разсудова

Фото: bolshoi.ru Сайт Государственного академического Большого театра России

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В Большом театре России сообщили о смерти бывшего концертмейстера оперной труппы Натальи Разсудовой.

«На 85-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталья Разсудова, концертмейстер оперной труппы Большого театра», — говорится в официальном сообщении Telegram-канала.

Наталья Петровна работала в театре с 1978 по 2016 год. Под ее руководством создавались постановки «Катерина Измайлова», «Золотой петушок», «Любовь к трем апельсинам», «Борис Годунов». И это далеко не весь список работ, в которых участвовала Разсудова.

Помимо постановок в театре, она часто посещала всероссийские и международные конкурсы вокалистов, на пяти из которых получила диплом «За лучший аккомпанемент». В юности Наталья Петровна училась в Московской консерватории, после чего работала там же концертмейстером вокального факультета.

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Умерла экс-концертмейстер Большого театра, заслуженная артистка РФ Наталья Разсудова

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