Чей вы, министр? Фронмайер раскритиковал Бербок и Хабека за работу на Украину в ущерб Германии
Депутат бундестага раскритиковал министров ФРГ за работу на Украину
Фото: Reuters / NTB
В Берлине возмущены поведением пособников Киева. Есть выгода от участия в конфликте?
Министр иностранных дел Анналена Бербок и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек ставят Украину превыше интересов Германии. С таким заявлением в ходе недавнего выступления в парламенте выступил депутат Бундестага Маркус Фронмайер.
«Хочу спросить, господин Хабек, а вы точно наш министр экономики? Или министр экономики Украины? Чьи интересы вы представляете — Германии или других стран? Нашим гражданам ответ известен. У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека!» — поинтересовался Фронмайер.
И тут же отметил, что из-за прекращения поставок российского газа у немецкой промышленности начались серьезные проблемы. Кроме того, по словам Фронмайера, Бербок и Хабек игнорируют мнение немецких избирателей.
Орбан раскритиковал желание ЕС ввести одиннадцатый пакет антироссийских санкций
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну, в том числе экономическую.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что беседа министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с коллегой из Венгрии Петером Сийярто завершилась спором. Дипломаты не смогли прийти к общей позиции по поводу банка ОТР и блокировки военной поддержки киевскому режиму.
- 16 июн
- Не ожидали таких потерь: страны НАТО решили нарастить поставки оружия ВСУ
- 16 июн
- «До суровой зимы»: в США объяснили, почему Киев все же начал наступление
- 16 июн
- Расчет «Солнцепека» остановил наступление ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР
- 16 июн
- Просчитались: как оружие НАТО ослабило ВСУ при контрнаступлении
- 16 июн
- Зеленский признал, что ВСУ сталкиваются с жестким сопротивлением
- 15 июн
- Американский полковник о наступлении ВСУ: «Никаких успехов»
- 14 июн
- Балицкий: ВСУ не продвинулись ни на шаг в Запорожской области
- 14 июн
- «Потери несоизмеримы»: сколько танков Leopard ежедневно теряют ВСУ
- 14 июн
- Оставили попытки наступления: российские бойцы загнали ВСУ в окопы
- 13 июн
- «Потребуются месяцы»: ВСУ несут тяжелые потери при попытке контрнаступления
Читайте также
60%
-0.31 91.63
0.66
Нашли ошибку?