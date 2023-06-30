В Кузбассе прошел концерт патриотического фестиваля «Песни за Родину»

Большим концертом в Кемеровской области завершился фестиваль «Песни за Родину». Творческий проект объединил тысячи участников, младшему из которых всего четыре года, а самый старший уже отметил вековой юбилей.

Все они решили собраться вместе, чтобы лишний раз доказать — сила в единстве, а также спеть песни — авторские и знакомые каждому, старые и новые, и даже старые, спетые по-новому.

Все участники концерта — потомки ветеранов Великой Отечественной. Свои выступления они предваряли рассказами о подвигах предков и о тех, кто сейчас находится на передовой.