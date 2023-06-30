Суд арестовал москвичку по обвинению в убийстве своего годовалого ребенка

Женщине, которая убила своего годовалого ребенка в квартире на севере Москвы, предъявили обвинение по статье об убийстве малолетнего. Об этом сообщает столичная прокуратура.

«Савеловский районный суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 августа 2023 года включительно», — говорится в сообщении.

Таким образом, женщина пробудет под стражей два месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на теле младенца «ясельного возраста» обнаружены следы от ножевых ранений. По некоторым данным, ребенка без признаков жизни обнаружил вернувшийся после работы мужчина.