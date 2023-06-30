Правительство РФ запретило польским фурам грузоперевозки по территории страны

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Исключения сделаны для перевозки исключительно важных товаров. Каких?

Правительство РФ запретило польским фурам грузоперевозки по территории страны

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Правительство России ввело запрет на проезд польских фур по территории страны. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Однако в постановлении прописан и ряд исключений.

«Между тем, для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия, и другие) сделаны исключения», — говорится в сообщении.

Запрет также не распространяется на перевозки необходимых товаров в Калининградскую область в целях бесперебойного снабжения региона.

Кроме того, правительство до 30 декабря текущего года продлило запрет на перевозки грузов фурами и из других недружественных стран: Великобритании, Северной Ирландии, Украины, Норвегии и государств, входящих в Евросоюз. Но и для них продолжают действовать некоторые исключения. Речь идет о продуктах питания, фармацевтической и косметической продукции, а также о гуманитарных грузах.

В апреле прошлого года Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций, который включал в себя запрет на перевозки грузов в ЕС транспортом РФ и Белоруссии. Ограничения не распространяются на грузоперевозки в гуманитарных целях.

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