Путин присвоил звание генерал-майора юстиции двум сотрудникам СК РФ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 35 0

Вместе с тем российский лидер присвоил звание генерал-лейтенанта юстиции военному прокурору Северного флота Сергею Казакову.

Путин присвоил звание генерал-майора юстиции двум сотрудникам СК РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции двум сотрудникам Следственного комитета РФ — Виталию Саксину и Сергею Ярошу. Документ опубликован на официальном правовом портале информации.

Ярош Сергей, заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу МосквеСергей Ярош, заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Москве. Фото: moscow.sledcom.ru

«Присвоить высшее специальное звание генерал-майора юстиции сотрудникам Следственного комитета РФ: Саксину Виталию Владимировичу, Ярошу Сергею Михайловичу», — говорится в указе.

Виталий Саскин, первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу МосквеВиталий Саскин, первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Москве. Фото: moscow.sledcom.ru

Также российский лидер присвоил звание генерал-лейтенанта юстиции военному прокурору Северного флота Сергею Казакову.

До этого Путин наградил участника спецоперации Юрия Жулана, спасшего своих сослуживцев. Военнослужащий сумел вырваться из окружения и помочь выбраться всей своей группе в размере 20 человек. Боец был удостоен награды Героя России и повышен в воинском звании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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