«Президент сказал»: Путин наградил участника СВО, спасшего команду

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 243 0

Путин присвоил участнику СВО, спасшему раненых товарищей, звание Героя России

«Президент сказал»: Путин наградил участника СВО, спасшего команду

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Тема:
Спецоперация

Глава государства интересовался тем, что произошло с военным, а также спрашивал о его самочувствии.

Командир роты, участвующей в специальной военной операции (СВО), по имени Юрий Жуланов, спасший своих сослуживцев, был удостоен награды Героя России и повышен в воинском звании. Об этом мужчина узнал лично от президента России Владимира Путина и рассказал об этом в эфире федерального телеканала.

В ходе телефонного разговора Путин, по словам военного, интересовался тем, что произошло, спрашивал о самочувствии и уровне медицинского обеспечения.

«Президент сказал, что представит меня к высшей награде и о присвоении воинского звания», — рассказал Жуланов.

Известно, что военнослужащий сумел вырваться из окружения и помочь выбраться всей своей группе в размере 20 человек.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году. На помощь населению Донбасса пришла Москва. Российский лидер Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин поговорил по телефону с участником СВО, который вывел сослуживцев из-под обстрела.

Тема:
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