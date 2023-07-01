🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 июля. Первый день второго летнего месяца будет неоднозначным. Возможно, что дела пойдут не по плану. Или вовсе всплывут новые срочные задачи. Также не исключено, что могут проявиться всплыть старые проблемы. Постарайтесь отнестись к ним спокойно. День благоприятен для общения, поездок и небольших покупок.

♈ Овны

Помощь и поддержка, в которых вы нуждаетесь, доступны вам сейчас, Овны. Если вы всегда играли роль дающего, обратите внимание, откуда берется эта модель поведения. Хотя способность поддерживать своих товарищей действительно похвальна, но в долгосрочной перспективе это может привести к дисбалансу. Позвольте себе немного расслабиться.

Космический совет: научитесь не только отдавать, но и принимать.

♉ Тельцы

Дело в том, что мы всегда спешим чего-то достичь или добраться до определенного места назначения. Но эта спешка нам никак не помогает, поэтому сбавьте обороты, Тельцы. Цените то, где вы находитесь и что вас окружает в данный момент. Ключ к вашему внутреннему покою заключается в том, чтобы привнести медитативность в вашу повседневную рутину.

Космический совет: включайте медитативность во все, что вы делаете.

♊ Близнецы

Мы можем использовать работу как предлог, чтобы отвлечься, но мы не можем использовать ее как способ унять боль. То, что подавлено внутри, найдет способ проявиться неожиданно, Близнецы. И когда это произойдет, это может затянуть вас в кроличью нору меланхолии. Так что обратитесь к тому, что внутри вас остается без внимания. Освободитесь от того, за что вы держались. Иногда единственный, кто может дать вам успокоение, — это вы сами.

Космический совет: отпустите прошлое, чтобы в жизни появилось что-то новое.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Вы делали все возможное, чтобы поддержать других. Но позволяли ли вы им делать то же для вас? Сегодня Вселенная просит вас подумать о том, как бы вы хотели, чтобы вам помогали те, кто близок вашему сердцу. Без колебаний выражайте им свои потребности и желания. Поверьте, Раки, что они удивят вас не одним способом.

Космический совет: позвольте себе получать поддержку со стороны близких.

♌ Львы

Почему вы продолжаете откладывать дела до последнего? Для одних это может проявляться в бумажной волоките, а для других — в трудном разговоре. В случае Львов и вовсе может наступить массовый спад во всех делах. Но с чем это связано? Поразмышляйте над вещами, за которые вы держитесь, и над историями, с которыми вас больше ничего не связывает. Отпускайте все, что необходимо. Вы вот-вот начнете писать сценарий новой главы своей жизни, и сейчас самое время начать создавать пространство для этого.

Космический совет: приведите в порядок пространство вокруг себя и свои мысли.

♍ Девы

У всех нас есть свои страхи и неуверенность в себе, Девы. Сегодня Вселенная призывает вас обратить свой взор внутрь себя и расставить все точки над «i». Вы вступаете во времена, когда станет необходимым делиться своей работой на публичной платформе. Просто подумайте о том, сколько людей вы можете вдохновить своими идеями!

Космический совет: станьте источником вдохновением для окружающих!

Венера выбрала любимчиков: пяти знакам зодиака летом 2023 повезет в любви

♎ Весы

Не всегда все идет по нашим планам, поскольку в некоторых событиях задействованы и другие люди — люди со своим собственным мнением. Чтобы добиться синергии, вам придется избавиться от своей жесткости в некоторых вещах вместе с вашими представлениями о том, как все должно быть, а как не должно. Помните, что важна конечная цель, Весы.

Космический совет: измените подход к решению стоящих перед вами задач.

♏ Скорпионы

Скорпионы, ваш внутренний самоконтроль, возможно, подвергнется испытанию в эти дни. Несмотря на все ваши усилия двигаться вперед, вы, вероятно, столкнетесь с несколькими препятствиями. Вместо того чтобы поддаваться хаосу, найдите минутку, чтобы пересмотреть план игры.

Космический совет: скорректируйте план действий в зависимости от сложившихся обстоятельств.

♐ Стрельцы

Если бы ничего не двигалось, все оставалось бы неподвижным. Если бы все оставалось неподвижным, ситуация начала бы стагнировать. Если бы ситуация начала стагнировать, роста, движения и эволюции больше не было бы. Итак, воспользуйтесь моментом, чтобы быть благодарным за все перемены, даже если они появились на вашем пороге в виде хаоса. Вы справитесь с этим и скоро окажетесь в лучшем месте, Стрельцы.

Космический совет: будьте благодарными за все, что происходит в вашей жизни.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Не всегда легко принять решение, Козероги. Смотрите на вещи объективно, а не через призму эмоций. Помните, что результат повлияет и на окружающих вас людей. Если вы ждете какого-то результата, верьте, что ваша хорошая карма со временем окупится.

Космический совет: у вас есть все необходимое, чтобы поступить правильно.

♒ Водолеи

Сегодня Вселенная просит вас выделить немного времени для медитации, приложить сознательные усилия, чтобы настроиться и прислушаться к внутреннему голосу, который дает вам подсказки, как поступить в той или иной ситуации. Вы вступаете во времена перемен, Водолеи, и ваша интуиция — ключ, который поможет пройти через все это!

Космический совет: доверяйте своей интуиции.

♊ Рыбы

Путь к мечте не всегда легкий, не так ли? Он полон всевозможных препятствий и испытаний, Рыбы. Вместо того чтобы сдаваться при первых неудачах, спросите себя: «Почему так произошло?». Вспомните, почему вы выбрали этот путь, почему вы взяли на себя определенное обязательство. Ваша готовность все уладить, несмотря на то, через что вам пришлось пройти, сотворит чудеса как на личном, так и на профессиональном фронте.

Космический совет: не сдавайтесь при первых неудачах — только вперед!

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru публиковал подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023.