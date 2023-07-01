«Папа дал маме семечко»: в каком возрасте следует говорить с ребенком о зачатии

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Полина Долгова
Полина Долгова 20 0

Ребенку стоит начинать рассказывать о его происхождении с трех лет

«Папа дал маме семечко»: в каком возрасте следует говорить с ребенком о зачатии

Фото: www.globallookpress.com / Jörg Horstmann

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Как правильно рассказать ребенку о сексуальных отношениях?

Обычно дети начинают задаваться вопросом о своем происхождении в возрасте от трех до пяти лет. Поэтому у родителей появляется ответственность правильно и корректно рассказать важную информацию, учитывая все факторы: возраст, уровень понимания и характер малыша. Но как это сделать? Об этом издание «Страсти» расспросило гендиректора группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania Игоря Пугачева.

Эксперт предоставил примеры ответов на детские вопросы о происхождении по возрастам.

Дети до 2-3 лет

Именно в эти года они начинают интересоваться своим телом, в том числе половыми органами, и выясняют признаки отличия девочек и мальчиков, женщин и мужчин. Важно говорить ребенку о его организме, называя его части и функции, чтобы он осознавал себя.

Дети 3-4 лет

Уже в этом возрасте малыши часто задают вопросы о том, откуда берутся дети и где они раньше были. Также они понимают, что женщина может быть беременна, поэтому на этом этапе можно рассказать своему чаду, что дети растут в животике у мамы.

Пример ответа: «Ты рос в моем животе, а потом родился и стал нашим маленьким мальчиком (или девочкой)».

Дети 5-6 лет

В пять лет дети начинают интересоваться тем, как они попали в живот мамы и как оттуда вышли. Здесь маме и папе стоит рассказать о том, что дети появляются благодаря большой любви.

Пример ответа: «Папа дал маме семечко, из которого в ее животе вырос малыш».

Дети 6-8 лет

На данном этапе малыши могут задавать уже более сложные вопросы, касающиеся ролевых моделей отца и матери в процессе зачатия, а также спрашивать о причинах сходства с родителями и возможности рождения детей у их сверстников.

На эти вопросы стоит ответить так: для появления маленького сокровища мама и папа должны быть взрослыми и любить друг друга.

Что важно рассказать ребенку о сексуальных отношениях?

Сексуальное образование должно быть адаптировано к возрасту и уровню развития детей. Рассмотрим, какую информацию стоит рассказывать в соответствии с возрастом.

Дети 3-4 года

Так как малыши интересуются своим телом, то родителям рекомендуется отвечать просто и доступно на их вопросы, используя корректные названия половых органов и объясняя разницу между полами.

Дети 5-6 лет

К этому возрасту старшим следует объяснить основы процесса зачатия и роста малыша внутри мамы, избегая сложных деталей и историй об «аистах» и «капусте».

Дети 7-8 лет

Уже в эти года ребенок должен знать об изменениях, которые произойдут с его телом в ближайшем будущем, а также о процессе сексуального взаимодействия и появления детей.

 

10+

Здесь уровень обсуждения становится выше, родителям стоит обсудить такие аспекты сексуальности, как физические и эмоциональные изменения, отношения между полами, сексуальное поведение, контрацепцию и защиту от заболеваний.

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