Сгоревшие авто и тысячи задержанных: что творится в неспокойной Франции

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Около тысячи человек задержали во Франции во время беспорядков минувшей ночью

Сгоревшие авто и тысячи задержанных: что творится в неспокойной Франции

Фото: Reuters / STEPHANIE LECOCQ

Читайте нас в: Дзен Новости

За прошедшую ночь сгорело 1350 машин и 234 здания. Что будет дальше?

Франция продолжает кипеть от эмоций протестующих и полицейских. Только за одну прошедшую ночь правоохранительные органы задержали 994 радикальных участника беспорядков. Об этом сообщает телеканал BFM.

Получается, что количество задержанных растет с каждым днем, ведь только в прошлую ночь было задержано всего 875 человек. По словам журналистов телеканала, за эти дни пострадали уже 79 полицейских, а за одну ночь ранены — 249 сотрудников.

По традиции, по всей Франции горят автомобили. За прошедшую ночь сгорело 1350 машин и 234 здания. На данный момент самые массовые беспорядки происходят в Марселе, Лионе, Сен-Этьене, Тулузе, Бордо и пригородах Парижа.

Беспорядки во Франции продолжаются уже несколько дней. Они начались после того, как полицейский застрелил темнокожего 17-летнего подростка, который отказался выходить из машины по его просьбе.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как массовые беспорядки в Париже набирают обороты.

+22° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
88.38
1.35 96.02
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:35
Венки завяли, сорняки выросли: как выглядит могила «главного цыгана СССР» Сличенко
14:22
Без паники: как не утонуть при судорогах в ноге
14:18
«Всегда хохотала на уроках»: солистка Artik & Asti Севиль срывала занятия
14:05
Путин провел телефонные разговоры с лидерами Абхазии и Палестины
13:52
«Поиск мутаций и оценка риска»: кому нужно делать генетическое тестирование
13:39
ВС РФ пресекли попытку высадки десанта ВСУ на остров Антоновский

Сейчас читают

«Только начинал жить и творить»: скончался 25-летний актер Дмитрий Кондрашов
«Не по карману»: почему средства Всемирного банка для Украины почти исчерпаны
IVAN изначально не хотел выступать в образе Гусеницы в музыкальном шоу «Маска»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео