Скандальную звезду «Флэша» Эзру Миллера оправдали по делу о насилии над ребенком

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Полина Долгова
Полина Долгова 28 0

Американского актера Эзру Миллера оправдали по делу о харассменте над ребенком

Скандальную звезду «Флэша» Эзру Миллера оправдали по делу о насилии над ребенком

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos

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Якобы мужчина вступил в отношения с девочкой, когда-той было 12 лет.

Американского актера Эзру Миллера оправдали по делу о харассменте несовершеннолетней. В этом преступлении его уличили прошлым летом родители девочки.

В единственном посте в социальной сети, звезда поблагодарил всех, «кто стоял рядом» и боролся против тех, кто «ищет внимания, мимолетной славы в таблоидах или какой-то личной мести».

Миллер посчитал решение правильным, он осудил гонящиеся за легкой славой СМИ.

Дело в том, что мать ребенка обвинила актера в неподобающем поведении. Якобы Миллер познакомился с юной девой, когда той было 12 лет.

По словам родственников, знаменитость пустился с ней во все тяжкие. Мужчина установил полный контроль над ребенком и снабжал его алкоголем, наркотиками и подвергал насилию. Девочка бросила обучение в частном колледже в 2021-м. Родные возвращали отпрыска домой, но она сбегала обратно к актеру.

В последние годы звезда «Флэша» был втянут в несколько различных споров. В 2020 году появилось видео, на котором Миллер душит женщину возле бара в Исландии. Но никаких обвинений предъявлено не было. Также звезду задерживали дважды на Гавайях за хулиганство и домогательство.

В прошлом году Миллер заявил, что считает себя небинарным человеком, поэтому обычно говорит о себе во множественном числе. В 2022 году он извинился за свое поведение и объявил, что страдает от сложных проблем с психическим здоровьем и начал лечение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актеру Эзре Миллеру грозит до 26 лет тюрьмы за кражу алкоголя.

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