Актеру Эзре Миллеру грозит до 26 лет тюрьмы за кражу алкоголя

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 67

Звезда «Фантастических тварей» не признал свою вину в суде. Что будет со знаменитым артистом?

Актеру Эзре Миллеру грозит до 26 лет тюрьмы за кражу алкоголя

Фото: www.globallookpress.com / Armando Gallo

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Голливудский актер Эзра Миллер в суде не признал себя виновным в краже со взломом. Об этом пишет Deadline.

Издание отмечает, что в случае обвинительного приговора звезде «Фантастических тварей» грозит до 26 лет тюремного заключения. Также придется заплатить штраф на сумму две тысячи долларов.

Ранее Миллера обвинила в краже со взломом полиция штата Вермонт. По версии правоохранителей, знаменитость проник в чужой дом, воспользовавшись отсутствием хозяев, и похитил несколько бутылок с алкоголем. В полиции заявили, что готовы предоставить запись с камер наблюдения, где якобы запечатлено преступление актера.

Погрязли в судебных разборках также Анджелина Джоли и Брэд Питт. На днях стало известно, что актриса подала иск в суд на бывшего мужа, обвинив его в физическом и эмоциональном насилии над ней и их детьми.

По версии Анджелины, еще в сентябре 2016 года, когда супруги и шестеро их детей летели из Франции в Калифорнию, между Питтом и Джоли возник конфликт, в ходе которого актер схватил жену за голову и стал трясти, а затем толкнул в стену самолета. Более того, разъяренный Питт облил Джоли пивом, а пытавшихся встать на ее защиту детей — и пивом, и красным вином.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Алек Болдуин помирился с семьей погибшего оператора Галины Хатчинс, которую он случайно застрелил во время съемок фильма «Ржавчина».

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