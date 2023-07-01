«Поиск мутаций и оценка риска»: кому нужно делать генетическое тестирование

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 22 0

Академик РАН Хатьков: генетическое тестирование позволяет оценить риск онкозаболевания

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Некоторые заболевания с вероятностью почти 100% указывают на развитие онкологии.

Генетическое исследование (тестирование) само по себе не является профилактикой онкологических заболеваний, однако позволяет оценить риск их возникновения и выстроить соответствующий режим контроля. Об этом в интервью корреспонденту 5-tv.ru Дарье Евстрахиной заявил хирург-онколог, академик РАН, директор Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова Игорь Хатьков.

«Всем подряд делать генетические исследования и смотреть фактор риска не принято, в этом нет смысла. Пожалуй, наибольшую практическую значимость это имеет для пациентов, у которых уже выявлены онкологические заболевания. Мы смотрим на определенные для каждого из этих заболеваний характерные мутации, и, если они находятся, то мы рекомендуем родственникам пройти тестирование», — пояснил специалист.

По словам Хатькова, есть определенные мутации и заболевания, которые с вероятностью близкой к 100% предполагают развитие онкологии. Это, например, определенная форма полипоза толстой кишки. Поэтому, если у родственников есть какие-то указания на подобные системные заболевания, нужно обязательно пройти консультацию врача-генетика и онколога. Они оценят риски и, возможно, назначат какие-то профилактические меры.

«Надо бояться заболеть»: кому и в каком возрасте нужно регулярно проверяться на рак

Такую помощь можно получить в МКНЦ, где есть соответствующие высококвалифицированные специалисты и необходимое оборудование, подчеркнул Хатьков. Он отметил, что в недавно открытом новом корпусе центра создана мощнейшая лаборатория и современный хорошо оснащенный генетический центр, которые уже эффективно работают.

«Там набран большой материал, большая база данных, проводится большая практическая и научная работа. Вышло очень много публикаций — практически раз в три месяца в топовых мировых журналах выходят какие-то материалы, основанные на нашей деятельности», — указал директор МКНЦ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем уникален новый корпус онкоцентра в Москве.

+22° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
88.38
1.35 96.02
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:35
Венки завяли, сорняки выросли: как выглядит могила «главного цыгана СССР» Сличенко
14:22
Без паники: как не утонуть при судорогах в ноге
14:18
«Всегда хохотала на уроках»: солистка Artik & Asti Севиль срывала занятия
14:05
Путин провел телефонные разговоры с лидерами Абхазии и Палестины
13:52
«Поиск мутаций и оценка риска»: кому нужно делать генетическое тестирование
13:39
ВС РФ пресекли попытку высадки десанта ВСУ на остров Антоновский

Сейчас читают

«Только начинал жить и творить»: скончался 25-летний актер Дмитрий Кондрашов
«Не по карману»: почему средства Всемирного банка для Украины почти исчерпаны
IVAN изначально не хотел выступать в образе Гусеницы в музыкальном шоу «Маска»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео