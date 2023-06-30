Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

В частности, в связи с событиями 24 июня Моди выразил понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности ее граждан.

Также Путин и Моди обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и товарооборот. Особое внимание в разговоре было уделено взаимодействию по линии Шанхайской организации сотрудничества и «Группы двадцати». Более того, Моди проинформировал о состоявшихся у него международных контактах, в том числе в ходе недавнего визита в Вашингтон.

В конце глава РФ и премьер-министр обсудили ситуацию на Украине. К слову, до этого Нарендра Моди заявил, что страны мира должны сделать все возможное для остановки украинского конфликта. По его мнению, для решения этих проблем абсолютно необходимо, чтобы все государства объединились в своих усилиях. Индия изначально делала упор на разрешение спора путем диалога и дипломатии.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Моди предложил способ решения конфликта на Украине.