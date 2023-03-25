Екатерина Климова в дерзком мини собрала на себе все взгляды гостей кинопремии

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 30

Актриса Екатерина Климова появилась на вручении кинопремии в мини-платье

Екатерина Климова в дерзком мини собрала на себе все взгляды гостей кинопремии

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Актрису и маму четверых детей давно подозревают в колдовстве из-за потрясающей формы и неувядающей молодости.

Актриса Екатерина Климова в очередной раз заставила окружающих завистливо шептаться и обсуждать ее внешний вид. Звезда появилась на церемонии вручения Национальной кинематографической премии, организованной Ассоциацией продюсеров кино и телевидения, в эффектном многослойном мини-платье с длинным шлейфом — с легким намеком на моду Викторианской эпохи и дерзкой деталью в виде полностью оголенных ног. Фото публикует KP.RU.

Климова блистала на красной дорожке, позируя фотографам. В январе актриса отметила 45-летие, кроме того, она родила четверых детей, но не потеряла ни толики своей природной красоты и стройности. Артистка успевает строить карьеру, растить наследников и поддерживать себя в великолепной форме. Завистливые сплетники уверены, что секрет ее красоты в знакомстве с хорошим пластическим хирургом, но сама Климова говорит лишь о помощи косметологов. А еще спорте и оптимистичном настрое.

«Никакая улыбка не может испортить лицо мимическими морщинами. А вот постоянное уныние, печаль, злость, зависть очень ярко отражаются на внешности. Что касается собственно ухода за собой — процедур для лица и тела, спортивных занятий, то тут секрет прежде всего в их регулярности. Чем раньше мы начинаем всем этим заниматься, тем лучше», — отметила актриса.

Недавно Екатерина Климова подала в суд на одного из бывших мужей Игоря Петренко, потребовав вернуть долг по алиментам на двоих сыновей. К осени прошлого года долг составлял более шести миллионов рублей. За артиста взялись судебные приставы, и их усердие, очевидно, возымело успех, Петренко начал стабильно отчислять деньги.

Непросто, полагают поклонники, складываются отношения Климовой с экс-супругом Гелой Месхи, от которого она родила дочь. Несмотря на новые отношения, артист намекает в соцсетях, что все еще не пережил разрыв с роковой красавицей. Сама же актриса не обсуждает с журналистами бывших возлюбленных, ограничиваясь сухими короткими комментариями.

Ранее программа Пятого канала «Светская хроника» выясняла, сколько потратила Екатерина Климова на продление молодости.

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