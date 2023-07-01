«Они занимают все мое время»: вдова Юдашкина находит утешение среди внуков

Пока что женщина не собирается возвращаться в Россию.

Вдова российского модельера Валентина Юдашкина Марина после смерти любимого нашла утешение в кругу своей семьи. Похороны прошли и женщина долгое время не выходила на связь. На днях стало известно, что она нянчит внуков в Дубае.

Она опубликовала фотографию, на которой позирует вместе со своими внуками. Один мальчик стоит слева от нее, второго она приобнимает, а свободной рукой она держит на руках маленькую девочку.

В своих социальных сетях вдова модельера сообщила, что планирует провести несколько месяцев вместе с внуками. Назад в Москву женщина собирается вернуться только осенью.

«Сейчас я у детей, общаюсь с внуками, они занимают все мое время», — сообщила вдова модельера.

Также Марина Юдашкина опубликовала фотографию со своей маленькой внучкой Агатой-Ариэлой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова модельера после его смерти отправилась в Дубай к своим родным. Об этом Марина Юдашкина сообщила в своем личном блоге.