«Именно женская история»: стоит ли прятать деньги от партнера в виде заначки

Что делать женщинам, которым мужчина не позволяет иметь собственные сумму денег? И стоит ли прятать кровно заработанные от жены?

Всегда полезно иметь какой-то стратегический запас, который сыграет роль «финансовой подушки» на черный день. Только стоит ли прятать такие деньги от своего партнера? Об этом 5-tv.ru спросил финансового консультанта Татьяну Волкову.

По мнению эксперта, ответа не может быть однозначного, потому что все зависит от ситуации. Зачастую ответом будет «да», если есть какие-то риски и угрозы.

«Например, очень частая ситуация, которую я наблюдаю, это, когда мужчина — единственный добытчик в семье, кормилец, хозяин, имеет такое достаточно властное, деспотичное управление семьей. Он не позволяет иметь страховую защиту, страховать свою жизнь не дает, не формирует капитал, а считает, что всегда так будет - что он всегда будет молод, здоров и у него всегда будет большой денежный поток. Очень часто я вижу истории, когда женщина по разным причинам остается одна. Печально, если еще и с детьми, обязательствами, а этого источника доходов нет. Это может быть уход из жизни, потеря трудоспособности или еще что-то», — объясняет она.

В таком случае, когда человеку осознанно мешают сформировать резерв внутри семьи, нужно иметь заначку.

«Нужно обезопасить себя в случае непредвиденных ситуаций, если у вас нет источника дохода и вы в созависимых отношениях, в финансовой зависимости от своего партнера. Это очень часто именно женская история», — отмечает Волкова.

Также иметь заначку можно, когда в отношениях раздельный тип бюджета или смешанный. Второй формат подразумевает небольшую часть совместных денег и у каждого есть какие-то свои суммы в личных тратах.

«Совместные — это питание, коммунальные. И у каждого есть свои. Это и есть по сути заначка, то формирование резерва, которое только ваше, которое вы тратите только на себя и на решения своих целей и задач», — говорит финансовый консультант.

В том случае, если в семье все прозрачно и нет конфликтов, то ответ по поводу стоит ли хранить денежные запасы — «нет».

«Если вы умеете управлять рисками, угрозами, вы их обсуждаете, формируете инструменты по защите этих рисков и угроз, тогда я не вижу смысла того, чтобы формировать такую заначку, поэтому все по ситуации. В зависимости о того, почему вы хоите создать такую заначку, какие риски вы закрываете. И, если есть такая необходимость, тогда ответ, конечно же, да. Но выбирайте те инструменты, которые могли оправдать этот запас», — подытоживает эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие финансовые ошибки чаще всего совершают россияне.