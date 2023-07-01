«Военный психоз»: госсекретарь МИД Венгрии заявил об ошибках в политике ЕС

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 109 0

Госсекретарь МИД Венгрии Менцер: в политике Брюсселя царит военный психоз

«Военный психоз»: госсекретарь МИД Венгрии заявил об ошибках в политике ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Classen

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Перед Европой вновь нависла серьезная экономическая опасность.

Политика Брюсселя не просто ошибочна, она еще и вредна, так как в ней царит настоящий «военный психоз». Об этом в социальных сетях заявил государственный секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер. Дипломат предупредил о том, что в данный момент над Евросоюзом нависла новая угроза в виде экономического кризиса.

«Политика Брюсселя плохая, ошибочная и вредная. Брюссель хочет и поддерживает продолжение войны, там царит военный психоз, а это означает физическую, энергетическую и экономическую опасность, кризис и угрозу», — сообщил государственный деятель.

Менцер подчеркнул, что если смотреть на количество сторонников мира в глобальном масштабе, то их явное большинство, но вот в трансатлантическом мире, к сожалению, все совершенно наоборот.

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