Почему молчат власти? Европа внезапно оказалась на пороге гражданской войны

Эфирная новость 491 0

Европа внезапно оказалась на пороге гражданской войны

Фото, видео: Reuters / Pascal Rossignol; 5-tv.ru

Что сейчас происходит во Франции и как это скажется на соседних странах?

В центре Европы разгорается пламя гражданской войны. Уже до Брюсселя, где проходил саммит ЕС, докатились беспорядки из Франции, где полиция застрелила 17-летнего парня арабского происхождения.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин работает на месте и знает, вырастет из этих погромов BLM c французским акцентом. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в разгар беспорядков неизвестные напали на семью мэра города Л’Ай-ле-Роз Винсента Жанбрюна. Чиновник заявил, что его жена и дети были ранены и до сих пор не могут отойти от произошедшего.

+21° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
88.38
1.35 96.02
0.91
Без огня хворост не загорится: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 июля

Последние новости

22:20
Актриса Мэг Джонсон умерла спустя четыре месяца после смерти мужа
22:06
Метр за метром — путь к свободе: как армия России освобождает Донбасс
21:53
Горькая правда: ТОП-7 признаков, что мужчина вас не любит и никогда не любил
21:37
Почему молчат власти? Европа внезапно оказалась на пороге гражданской войны
21:22
Бойцы ВС России уничтожили украинских диверсантов под Кременной
21:09
«Мне нечего скрывать»: Полина Гагарина раскрыла правду о своем женатом бойфренде

Сейчас читают

Пропавшую под Оренбургом девочку нашли мертвой: странные детали трагедии
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля
«Ей пока сложно»: Диана Гурцкая почти не уходит с могилы Петра Кучеренко
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео