Путин поздравил моряков и речников с профессиональным праздником

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Водный транспорт всегда играл большую роль в истории России, подчеркнул глава государства.

Путин поздравил моряков и речников с профессиональным праздником

Фото: Reuters / MAXIM SHEMETOV

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Президент РФ Владимир Путин поздравил российских моряков и речников с их профессиональным праздником, который традиционно отмечается в первое воскресенья июля. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Водный транспорт всегда играл большую роль в истории нашей страны, формировании единого экономического пространства, в развитии социальной сферы. Многие поколения ваших предшественников — моряков и речников — трудились с полной отдачей, настойчиво добивались поставленных целей», — говорится в обращении главы государства.

Путин отметил, что сегодня речной и морской транспорт в России развивается и уверенно набирает темпы. Это выражается в росте пассажирских и грузовых перевозок, совершенствовании логистической инфраструктуры и системы безопасности судоходства, внедрении инноваций и современных управленческих решений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам.

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