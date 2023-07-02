Путин поздравил моряков и речников с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских моряков и речников с их профессиональным праздником, который традиционно отмечается в первое воскресенья июля. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Водный транспорт всегда играл большую роль в истории нашей страны, формировании единого экономического пространства, в развитии социальной сферы. Многие поколения ваших предшественников — моряков и речников — трудились с полной отдачей, настойчиво добивались поставленных целей», — говорится в обращении главы государства.

Путин отметил, что сегодня речной и морской транспорт в России развивается и уверенно набирает темпы. Это выражается в росте пассажирских и грузовых перевозок, совершенствовании логистической инфраструктуры и системы безопасности судоходства, внедрении инноваций и современных управленческих решений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам.