Три человека погибли под Красноярском после обработки погреба серной шашкой

Три человека погибли, один несовершеннолетний пострадал после того, как подвал дома обработали серной шашкой. Трагедия произошла в Минусинске, на юге Красноярского края. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе (ЕДДС) города.

Отмечается, что жильцы дома ощутили недомогания сразу после окончания обработки.

«Приехавшая скорая медицинская помощь констатировала смерть трех взрослых людей (двое мужчин и одна женщина), ребенок 14 лет госпитализирован», — говорится в послании организации.

Такую процедуру коммунальщики проводят для того, чтобы избавить помещение от бактерий, плесени, грибка, насекомых и прочего в погребах и теплицах.

Обработка обычно проходит по времени от 30 до 90 минут, пока не сгорят все дымовые шашки. После этого в помещение нельзя входить. Его оставляют закрытым еще на пару суток во избежание отравления токсичными веществами. Такие работы требуют особой внимательности и осторожности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в одном из ресторанов Петербурга произошло массовое отравление.