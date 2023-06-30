В одном из ресторанов Петербурга произошло массовое отравление

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Роспотребнадзор: почти 100 человек отравились едой в ресторане Петербурга

В одном из ресторанов Петербурга произошло массовое отравление

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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До сих пор в разных больницах городах остаются пострадавшие.

В Петербурге почти 100 человек отравились в ресторане, который расположен на набережной канала Грибоедова. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«От некачественного предоставления услуг рестораном в период с 24 июня по 29 июня пострадали 95 человек (76 детей и 19 взрослых)», — говорится в сообщении.

Также известно, что сейчас в инфекционных стационарах Северной столицы на лечении остаются пять детей и один взрослый. Деятельность ресторана пока приостановлена на 90 суток. Более того, в сообщении Роспотребнадзора говорится о том, что их управление готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как врачи госпитализировали 12 детей из оздоровительного лагеря в Кузбассе.

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