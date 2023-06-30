В одном из ресторанов Петербурга произошло массовое отравление
Роспотребнадзор: почти 100 человек отравились едой в ресторане Петербурга
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
До сих пор в разных больницах городах остаются пострадавшие.
В Петербурге почти 100 человек отравились в ресторане, который расположен на набережной канала Грибоедова. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
«От некачественного предоставления услуг рестораном в период с 24 июня по 29 июня пострадали 95 человек (76 детей и 19 взрослых)», — говорится в сообщении.
Также известно, что сейчас в инфекционных стационарах Северной столицы на лечении остаются пять детей и один взрослый. Деятельность ресторана пока приостановлена на 90 суток. Более того, в сообщении Роспотребнадзора говорится о том, что их управление готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда.
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