В Чебоксарах прощаются с прокурором Чувашии Андреем Фоминым

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 31 0

Судебный представитель регулярно участвовал в заплывах по Волге, однако последний раз из воды его пришлось доставать спасателям.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Родные и близкие прощаются с покойным прокурором Чувашии Андреем Фоминым. Гражданская панихида проходит во Дворце культуры имени Якова Ухсая в Чебоксарах.

Проводить в последний путь Фомина пришли десятки людей, среди которых коллеги, друзья и члены его семьи. Прощаются с деятелем со всеми почестям — рядом с гробом выставлен почетный караул.

О гибели Фомина стало известно 1 июля. Как ранее сообщал источник 5-tv.ru, ему стало плохо во время заплыва Chebswim на 2,2 километра по Волге. По предварительной версии, у него случился сердечный приступ.

Сотрудники МЧС оперативно достали его из воды на берег, однако спасти пловца уже не удалось. Примечательно, что в соревнованиях прокурор принимал участие регулярно. По некоторым данным, Андрей Фомин страдал от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов выразил слова соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося судебного представителя.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве умер бывший первый замначальника Генштаба ВС РФ Валерий Манилов.

+21° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
88.38
1.35 96.02
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:25
Российская ПВО сбила беспилотник под Белгородом
13:08
В Чебоксарах прощаются с прокурором Чувашии Андреем Фоминым
13:06
«Предостерегающее письмо Кэмерона»: Шварценеггер назвал «Терминатор» пророческим
12:51
Золотов поздравил Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии с 50-летием
12:37
«Времени у них нет»: эксперт оценил шансы второго этапа контрнаступления ВСУ
12:26
Сочно и полезно: рецепт куриных котлет от шефа Емельяненко

Сейчас читают

«Времени у них нет»: эксперт оценил шансы второго этапа контрнаступления ВСУ
Орудует маньяк? На месте пропажи девочки в лесу под Оренбургом нашли детские игрушки
«Наполеон переворачивается в гробу»: в США назвали причину погромов во Франции
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео