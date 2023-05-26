Школьник на скорости врезался в мужчину на электросамокате в Кузьминском парке Москвы

Одиннадцатилетний школьник, передвигаясь на электросамокате по Кузьминскому парку, на скорости столкнулся с мужчиной, который также для движения использовал этот транспорт. Ребенка госпитализировали, сообщили в пресс-слежбе прокуратуры Москвы.

Там напомнили, что пользователи электросамокатов обязаны соблюдать правила дорожного движения.

«Родители, объясните детям важность соблюдения правил дорожного движения, это сохранит их жизнь и здоровье!» — отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербуржец попал в реанимацию после обычной езды на электросамокате. Мужчина катался на Васильевском острове, как вдруг «чудо-транспорт» внезапно вспыхнул.