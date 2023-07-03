Черви, грязь и испражнения: как выглядит дом, в котором жила опекунша Далера

Вероника Наумова перед побегом даже бросила на участке свою собаку, которая за две недели чуть не умерла от голода.

Екатеринбург потрясен историей громкого убийства шестилетнего мальчика Далера. В причастности к его смерти подозревают женщину, которую он называл своей мамой. Вероника Наумова вину свою отрицает, по ее словам, ребенок утонул в ванной.

Хозяйка дома, который снимала опекунша, рассказала об этой семье ряд шокирующих фактов специально для портала E1.RU. Вера Ярмолюк живет в Москве, поэтому лично ни разу не видела, кто планирует снять дом. Заселиться обвиняемая в убийстве попросила 13 декабря, спустя десять дней после гибели ребенка.

Ярмолюк рассказала, что ей позвонила женщина и заявила, что ей очень понравился дом и что она хотела бы там жить, правда, упомянула, что детей у нее много, но пообещала — места им хватит. Заселиться она была готова уже на следующий день, даже не посмотрев жилплощадь вживую. Вера удивилась такому напору, но тревожные звоночки все же не сработали — она мягко объяснила, что в помещении сейчас живут другие люди, которые точно не ожидают прихода посторонних.

После этого настойчивая Наумова пообещала что-то придумать и перезвонить. И действительно не обманула — набрала через час и заявила, что дом уже посмотрела, якобы ей удалось представиться органами опеки и проникнуть внутрь путем обмана.

«Выгоняйте этих людей, я прямо завтра буду заезжать», — резко сообщила Наумова.

Вера в ответ пояснила, что завтра в дом может приехать свекровь, которая заключит договор, да и вообще сделает все «по-человечески», ведь очевидно, что с таким наскоком такие серьезные дела не решаются. Но Наумовой такой расклад не подошел, она заявила, что ей надо заехать срочно.

У предыдущих жильцов до расторжения договора оставалось еще две недели, но получилось так, что они съехали уже через три дня. Каким-то образом Наумова об этом прознала, тут же позвонила Вере, заявив, что они с семьей уже сейчас заезжают. Знала она и о том, что предыдущие жильцы оставили ключи в почтовом ящике, поэтому без проблем могла попасть в дом. В завершение разговора Наумова сказала, что семья у них приличная и переживать хозяйке дома не о чем.

«Далее заезжает Вероника с детьми — и происходит ужас. Просто дикий ужас», — поделилась Вера.

Через неделю ее свекровь решила заехать в дом, чтобы посмотреть на новых арендаторов. Никаких проблем с этим визитом не возникло, обстановка в доме была вполне приемлемой, чего не скажешь о следующем, через полтора месяца.

Вся мебель была поломана и выброшена прямо за ограду сада, шторы — утеряны, а посуда — разбита. Дом был практически полностью уничтожен, у этой семьи не было даже лотка для домашних животных, поэтому их огромная собака испражнялась прямо в помещении. Кроме того, некоторые соседи рассказывали, что на участке также жила кошка, которая бесследно исчезла.

Наумова, конечно же, предложила сделать ремонт, причем деньги за аренду она всегда платила вовремя. Вера на тот момент знала о чудовищной обстановке в доме только со слов других людей, поэтому поверила опекунше, что все починят и уберут. Также Наумова попросила хозяйку поставить двухъярусную кровать, чтобы у органов опеки не возникло вопросов. Вера согласилась без каких-либо проблем.

Тревожные звоночки продолжались — однажды навестить горе-опекуншу заехал друг хозяйки. Он рассказал, что в доме творится анархия — окна выбиты, двери выломаны, вонь на весь участок, грязь по всем углам, а сама Наумова нецензурно бранила своих детей. На эти обвинения опекунша ответила следующее — все вранье, просто соседи плохие, клевещут без конца.

Дом был вскоре окончательно разрушен, и горе-арендаторша сбежала, перестав отвечать на телефонные звонки. Вера попросила соседку зайти и проверить, что там происходит. Ожидаемо — окна и двери нараспашку, снежные сугробы превратились в мусорные, собака брошена. Бедный пес прожил без еды целых две недели. Но самое странное — пакет с продуктами обвиняемая все-таки оставила на столе (так, что до него не могла добраться собака) — с рыбой, мясом и фруктами. Кухню, разумеется, заполнили черви.

В итоге хозяйка кое-как дозвонилась до Наумовой, но та стала ее убеждать в том, что они якобы просто уехали в гости. Разруху никто не компенсировал, также из дома пропал детский самокат и новый белоснежный ковер. Единственное, о чем удалось договориться двум женщинам, что бедную собаку опекунша заберет. Но ожидаемо — обещание не выполнила.

«Господи, а история с Далером… Я настаиваю, настаиваю, чтобы ей дали за него высшую меру наказания!» — слезно попросила Вера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал женщину, которую обвиняют в убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге.