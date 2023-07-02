Пропавшую под Оренбургом девочку нашли мертвой: странные детали трагедии

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 7 089 0

Мама девочки сообщала, что потерянная может быть дезориентирована из-за особенностей здоровья. В районе поисков были найдены никому не известные игрушки. Что произошло на самом деле?

Пропавшую под Оренбургом девочку нашли мертвой: странные детали трагедии

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Titov

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Пропавшую под Оренбургом девочку нашли мертвой. Об этом сообщили в Следственном комитете России по региону. Малышка исчезла еще 30 июня. Что именно с ней могло произойти — пока неясно.

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Убитая горем мама малышки в беседе с 5-tv.ru признавалась: ее девочка обладает особым восприятием мира. Так же женщина отмечала, что это уже второй случай пропажи особенного ребенка в районе.

Выяснилось, что пятилетняя малышка совсем не умела говорить. Судя по всему, сориентироваться в пространстве она тоже не могла.

Пока волонтеры искали несчастную, наткнулись на странные игрушки, собранные в одном месте в лесу. Это напугало людей. Появилась версия, что в регионе может орудовать маньяк. Но это пока не подтвердилось.

По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. Как стало известно 5-tv.ru, тело малышки нашли недалеко от берега реки Самары. Предварительно, видимые признаки криминальной причины наступления смерти отсутствуют.

Ранее 5-tv.ru показал видео с места поисков пропавшей под Оренбургом девочки.

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