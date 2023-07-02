«Еще могу согнуться»: Лолита повернулась спиной и показала зрителям пятую точку

Пройти мимо яркого образа певицы не смогла ведущая концерта Настя Ивлеева и предложила немного подерзить.

Певица Лолита Милявская, несмотря на свой возраст — в ноябре ей исполнится 60 лет — продолжает шокировать публику. На фестивале VK Fest 2023 в Петербурге артистка не только выступила, но и продемонстрировала все свои «прелести». Видео опубликовал один из гостей мероприятия в социальной сети.

На сцену знаменитость вышла в черном ультракоротком мини. При этом платье спереди украшал объемный бант, ничем не выдавая то, что можно было разглядеть с другой стороны. Однако, это было невозможно скрыть от ведущей мероприятия Анастасии Ивлеевой, которая попросила Лолиту вернуться на сцену и повернуться спиной.

«Это, наверное, будет некультурно с нашей стороны, но мы можем подерзить. А ты можешь повернуться задом?» — попросила Ивлеева.

Известная отсутствием комплексов Лолита ни секунды не замешкалась — повернулась и даже нагнулась. Все, что было под платьем, стало видно всем.

«Я еще могу согнуться», — иронично произнесла Лолита, покидая сцену под аплодисменты зрителей и радостный хохот ведущей, которая явно осталась довольна поступком.

На этом экспромт не закончился.

«Не надо слов, не надо паники», — запела Лолита и зал тут же подхватил знакомый текст.

Все присутствующие явно остались довольны дерзкой выходкой звезды, провожая ее бурными аплодисментами и возгласами.

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