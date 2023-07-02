«Еще могу согнуться»: Лолита повернулась спиной и показала зрителям пятую точку

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 855 0

Лолита Милявская в ультракоротком мини показала ягодицы на фестивале VK Fest

Фото, видео: Егоршин Валентин / ТАСС; Instagram* / yura.vins; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Пройти мимо яркого образа певицы не смогла ведущая концерта Настя Ивлеева и предложила немного подерзить.

Певица Лолита Милявская, несмотря на свой возраст — в ноябре ей исполнится 60 лет — продолжает шокировать публику. На фестивале VK Fest 2023 в Петербурге артистка не только выступила, но и продемонстрировала все свои «прелести». Видео опубликовал один из гостей мероприятия в социальной сети.

На сцену знаменитость вышла в черном ультракоротком мини. При этом платье спереди украшал объемный бант, ничем не выдавая то, что можно было разглядеть с другой стороны. Однако, это было невозможно скрыть от ведущей мероприятия Анастасии Ивлеевой, которая попросила Лолиту вернуться на сцену и повернуться спиной.

«Это, наверное, будет некультурно с нашей стороны, но мы можем подерзить. А ты можешь повернуться задом?» — попросила Ивлеева.

Известная отсутствием комплексов Лолита ни секунды не замешкалась — повернулась и даже нагнулась. Все, что было под платьем, стало видно всем.

«Я еще могу согнуться», — иронично произнесла Лолита, покидая сцену под аплодисменты зрителей и радостный хохот ведущей, которая явно осталась довольна поступком.

На этом экспромт не закончился.

«Не надо слов, не надо паники», — запела Лолита и зал тут же подхватил знакомый текст.

Все присутствующие явно остались довольны дерзкой выходкой звезды, провожая ее бурными аплодисментами и возгласами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает отец Филиппа Киркорова о его пластических операциях.

+16° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
88.38
1.35 96.02
0.91
Три знака зодиака, чья неделя после суперлуния в Козероге будет тяжелой

Последние новости

23:52
Три знака зодиака, чья неделя после суперлуния в Козероге будет тяжелой
23:34
Украина признала наступление российских войск на четырех направлениях
23:14
«Еще могу согнуться»: Лолита повернулась спиной и показала зрителям пятую точку
22:48
«Учился плохо»: почему внуки Татьяны Васильевой вернулись в Россию
22:20
Актриса Мэг Джонсон умерла спустя четыре месяца после смерти мужа
22:06
Метр за метром — путь к свободе: как армия России освобождает Донбасс

Сейчас читают

Без огня хворост не загорится: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 июля
Пропавшую под Оренбургом девочку нашли мертвой: странные детали трагедии
«Ей пока сложно»: Диана Гурцкая почти не уходит с могилы Петра Кучеренко
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео