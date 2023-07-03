«Достал меня»: Борисова пожаловалась на преследования неадекватного фаната

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 448 0

Борисова пожаловалась на многолетнее преследование поклонника-маньяка

«Достал меня»: Борисова пожаловалась на преследования неадекватного фаната

Фото: Instagram* / danaborisova_official

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущая неоднократно сталкивалась со странным поведением мужчин, но, по ее словам, раньше это было из-за ее безрассудного поведения.

Телеведущая Дана Борисова пожаловалась на многолетнее преследование неизвестного мужчины. Как рассказала знаменитость, человек является е поклонником. Однако вместо восхваления работой Борисовой он жаждет от нее получить некие фото, за которые даже готов заплатить.

«Как же ты меня достал. Не успеваю блокировать тебя, маньяк, пишешь с нового аккаунта», — посетовала Борисова в социальной сети.

Она не стала уточнять, какие именно снимки ожидает получить неизвестный. Однако не сложно догадаться, что, возможно, интимного характера. При этом это не в первый раз, когда Борисова столкнулась с неадекватным поведением мужчин. Так, на днях в интервью на одной из стриминговых платформ она вспомнила, что одно время была «в заложниках». Мужчина пригласил ее с матерью в свой особняк на несколько дней, но по итогу они провели там два месяца. Из «тюрьмы» она выбралась случайно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезду «Ворониных» Екатерину Волкову преследовал маньяк.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+16° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
88.38
1.35 96.02
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
2:52
Сладкая, сочная, свежая: как определить качественную кукурузу по упаковке
2:46
Врачи 40 минут безуспешно пытались спасти утонувшего ребенка под Петербургом
2:30
Проклятие Ди Каприо: как встреча с актером поломала судьбы девушек
2:14
Пять человек погибли в огненном ДТП под Екатеринбургом
2:07
«Достал меня»: Борисова пожаловалась на преследования неадекватного фаната

Сейчас читают

Пять человек погибли в огненном ДТП под Екатеринбургом
Украина признала наступление российских войск на четырех направлениях
«Еще могу согнуться»: Лолита повернулась спиной и показала зрителям пятую точку
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео