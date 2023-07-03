«Достал меня»: Борисова пожаловалась на преследования неадекватного фаната
Борисова пожаловалась на многолетнее преследование поклонника-маньяка
Фото: Instagram* / danaborisova_official
Телеведущая неоднократно сталкивалась со странным поведением мужчин, но, по ее словам, раньше это было из-за ее безрассудного поведения.
Телеведущая Дана Борисова пожаловалась на многолетнее преследование неизвестного мужчины. Как рассказала знаменитость, человек является е поклонником. Однако вместо восхваления работой Борисовой он жаждет от нее получить некие фото, за которые даже готов заплатить.
«Как же ты меня достал. Не успеваю блокировать тебя, маньяк, пишешь с нового аккаунта», — посетовала Борисова в социальной сети.
Она не стала уточнять, какие именно снимки ожидает получить неизвестный. Однако не сложно догадаться, что, возможно, интимного характера. При этом это не в первый раз, когда Борисова столкнулась с неадекватным поведением мужчин. Так, на днях в интервью на одной из стриминговых платформ она вспомнила, что одно время была «в заложниках». Мужчина пригласил ее с матерью в свой особняк на несколько дней, но по итогу они провели там два месяца. Из «тюрьмы» она выбралась случайно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезду «Ворониных» Екатерину Волкову преследовал маньяк.
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