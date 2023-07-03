«Мне по душе»: Семенович резко ответила стилисту Рогову на критику гардероба

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Семенович ответила стилисту Рогову на критику своего гардероба

«Мне по душе»: Семенович резко ответила стилисту Рогову на критику гардероба

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артистка отметила — она не пытается следовать моде. Надевает на себя все, что ей нравится.

Певица Анна Семенович отреагировала на критику стилиста Александра Рогова, который назвал образ артистки на музыкальной премии RU.TV неудачным. По словам знаменитости, она не старается следовать моде. Все наряды в гардеробе ей просто однажды сильно запали в душу.

«Бабушка мне говорила, что придумал черт моду, а сам канул в воду. Мода — это то, что нравится человеку и в чем он чувствует себя комфортно. Все мои луки мне по душе. Нравятся ли они стилисту Рогову, честно говоря, вообще все равно. Каждый носит то, что хочет», — ответила Семенович в социальной сети.

Более того, знаменитость отчитала стилиста за навязывание своего мнения. По ее мнению, обсуждать кого-то и осуждать — это крайне неправильно. Хотя еще несколько лет заявляла, что ей как воздух было необходимо одобрение общества и похвала. Но с годами поняла — чужое мнение вовсе не имеет никакой ценности.

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