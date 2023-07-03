Собянин открыл для москвичей серию голосований за новые кружки и секции

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

Власти обязались взять на себя организацию новых проектов. Горожанам нужно лишь определится с интересующими.

Собянин открыл для москвичей серию голосований за новые кружки и секции

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы приять участие в проекте «Активный гражданин» и пройти опрос, который поможет сформировать новые кружки и секции в городе. Об этом городской глава написал в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что инициаторами интерактива стали участники проекта поддержки бизнеса «Деловые москвичи: культура». По результатам опроса уже в сентябре новые кружки и курсы начнут работать в московском регионе.

Выбор большой — москвичам предложили 58 проектов в шести категориях, среди которых: музыка, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театр, фото и видео, литература и другие, более узко направленные, но не менее интересные сферы — наука, психология, этикет.

«Самые популярные идеи мы поможем воплотить в жизнь. Возьмем на себя все организационные вопросы, включая подбор пространств и привлечение аудитории», — отметил столичный мэр.

По словам Собянина, площадками для новые секций могут стать городские библиотеки и другие культурные учреждения.

Ранее 5-tv.ru писал, что VK и «Таврида. АРТ» представили бесплатную образовательную программу по личному бренду.

+22° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
88.38
1.35 96.02
0.91
Медленное пробуждение — залог ясного ума: китайский совет дня на понедель...

Последние новости

13:59
На дальних подступах: ВДВ отразили попытку контрнаступления в зоне спецоперации
13:50
Умер продюсер фильмов «Американская история Х» и «Нечто» Лоуренс Турман
13:48
Единый стиль и экология: что изменится в сфере такси в Петербурге с 1 сентября
13:37
Остались только скелеты: страшное ДТП произошло под Екатеринбургом
13:31
Шойгу впервые прокомментировал попытку мятежа ЧВК «Вагнер»
13:29
Адвокаты пилота сгоревшего при жесткой посадке SSJ-100 обжаловали его приговор

Сейчас читают

Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку
Большие проблемы: сможет ли Дроздов вернуться к нормальной жизни после переломов
Балерина на двоих: Волочкова раздвинула ноги перед состоятельными мужчинами
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео