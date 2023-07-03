Кто виноват? Германия обвинила Польшу в экологической катастрофе

В реке Одре зафиксировали массовое вымирание рыбы. Кто в этом виноват и можно ли исправить ситуацию?

Германия обвинила Польшу в экологической катастрофе на реке Одре, произошедшей год назад. По словам представителя министерства по защите природы Германии Кристофера Штольценберга, именно Варшава виновата в том, что случилось.

«Эта проблема, которая без малого год нас сильно беспокоит», — заявил он.

По мнению Германии, Польша продолжает сбрасывать ртуть в реку, а отсутствие реакции от властей делает ситуацию еще более опасной.

Катастрофа оценивается по трем факторам: низкий уровень воды, высокая температура и сброс солей ртути. Все это привело к тому, что в реке массово начали умирать рыбы, чему способствует активный рост водорослей.

«Мы продолжаем беседовать с польским правительством, польским министром экологии и на всех уровнях, чтобы обратить внимание на то, что мы имеем общую проблему», — отметил Штольценберг.

Когда в прошлом году специалисты обнаружили в Одре наличие ртути, польские власти отрицали свою причастность.

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