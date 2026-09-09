«Ты бесстыжая»: Захарова жестко ответила Санду на слова об «оккупации» Молдавии

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 42 0

Официальный представитель МИД России напомнила: 43% молдаван испытывают боль за происходящее в республике.

Мария Захарова назвала Майю Санду бесстыжей — почему

Фото: Reuters/Vladislav Culiomza; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова обвинила Санду в бесстыдстве из-за слов об оккупации Молдавии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала президента Молдавии Майю Санду за ее заявления об «оккупации» страны. Об этом Захарова заявила на брифинге.

Дипломат назвала главу государства «бесстыжей» за попытку переписать историю в угоду Западу.

«Я сейчас пропущу то слово, которое я хотела бы сказать, просто скажу — бесстыжая ты. <…> Чем обернулась для молдаван румынская и позже нацистская оккупация с 1918 по 1944 годы, Санду предпочла не говорить», — заявила представитель МИД России, напомнив о голоде, расстрелах и репрессиях тех лет.

Она также обратила внимание на проведение в Кишиневе военного парада ко Дню независимости с участием подразделений Украины и стран НАТО, что местные эксперты назвали провокацией.

В заключение дипломат привела данные опроса, согласно которым 43% молдаван испытывают боль за происходящее в республике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия гарантирует защиту своим гражданам и соотечественникам в Приднестровье и в случае эскалации на левом берегу Днестра предпримет решительные меры. Дипломат подчеркнул, что риски обострения сохраняются, несмотря на мирные заявления Кишинева, и Москва внимательно следит за ситуацией.

Приднестровье, где большинство населения составляют русские и украинцы, в начале 1990-х годов вышло из состава Молдавии после неудачных попыток властей подавить сопротивление силой, и с 1992 года регион остается вне контроля Кишинева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
86.47
0.28 100.50
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:56
Взрыв на ГЭС в Швейцарии: есть погибшие
14:50
Армия России начала штурм Дружковки в ДНР
14:45
«Отразятся негативно»: Песков раскрыл позицию России по международным вопросам
14:40
Атака БПЛА на Новороссийск: что происходит в городе после ночного налета
14:35
«Ты бесстыжая»: Захарова жестко ответила Санду на слова об «оккупации» Молдавии
14:30
Жирный блеск и высыпания после 40 лет: что на самом деле происходит с кожей

Сейчас читают

Газ не поверил в Китай: надежды Европы испаряются — уже почти $ 1000
Как снизить расход топлива у автомобиля
Хватит одной: какие ядовитые ягоды созрели в лесах Подмосковья
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео