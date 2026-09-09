Жирный блеск и высыпания после 40 лет: что на самом деле происходит с кожей

Жирность кожи после 40 лет связана с гормональными изменениями

Жирная кожа после 40 лет может вести себя иначе, чем до этого возраста. С одной стороны, активность сальных желез у многих людей постепенно снижается, с другой — могут сохраняться расширенные поры, жирный блеск и периодические высыпания.

Главная задача ухода — не пересушить кожу, а помочь ей сохранять баланс. Какие средства и привычки подходят для жирной кожи после 40 лет — в материале 5-tv.ru.

Почему кожа остается жирной после 40 лет?

Жирность кожи связана с работой сальных желез, а на их активность влияют разные факторы:

индивидуальные особенности;

гормональные изменения;

стресс;

особенности ухода;

питание и образ жизни.

После 40 лет кожа одновременно может быть жирной в Т-зоне и сухой на отдельных участках. Такое состояние часто называют комбинированным типом кожи.

Поэтому уход должен учитывать не только избыток себума, но и потребность кожи в увлажнении.

Как правильно очищать жирную кожу?

Очищение — важный этап ухода, но слишком агрессивные средства могут дать обратный эффект.

Если постоянно удалять естественный защитный слой кожи, она может реагировать сухостью и раздражением.

Для ежедневного ухода лучше выбирать мягкие очищающие средства, которые удаляют загрязнения и излишки кожного сала, но не вызывают ощущения стянутости.

Умываться достаточно утром и вечером. Более частое очищение обычно не требуется.

Нужно ли увлажнять жирную кожу после 40 лет?

Одна из распространенных ошибок — считать, что жирной коже не нужен увлажняющий крем.

На самом деле недостаток влаги может ухудшать состояние кожи: появляется ощущение сухости, дискомфорт, а защитный барьер становится более уязвимым.

Для жирной кожи чаще подходят легкие текстуры:

гели;

флюиды;

нежирные кремы;

средства с увлажняющими компонентами.

Важно выбирать продукты, которые подходят именно вашему типу кожи.

Какие компоненты полезны для жирной кожи?

В уходе могут быть полезны средства с компонентами, которые помогают поддерживать чистоту и баланс кожи. Часто в составе косметики используют:

ниацинамид — помогает поддерживать защитный барьер кожи;

гиалуроновую кислоту — способствует удержанию влаги;

салициловую кислоту — используется в средствах для кожи, склонной к появлению несовершенств;

цинк — входит в состав некоторых средств для ухода за проблемной кожей.

Подбирать активные компоненты лучше с учетом состояния кожи и ее чувствительности.

Как бороться с жирным блеском?

Жирный блеск появляется из-за избыточной выработки кожного сала. Полностью убрать естественное сияние кожи невозможно и не нужно, поскольку себум выполняет защитную функцию. Помочь могут:

мягкое очищение;

подходящий увлажняющий уход;

легкие матирующие средства;

регулярная смена наволочек и чистота косметических инструментов.

Важно не пытаться постоянно «высушить» кожу.

Можно ли использовать скрабы и пилинги?

Отшелушивание помогает удалить ороговевшие клетки кожи, но после 40 лет важно соблюдать осторожность.

Слишком частое использование жестких скрабов может вызвать раздражение и нарушить защитный слой кожи.

Для жирной кожи чаще выбирают более мягкие варианты ухода. Частоту применения лучше подбирать индивидуально.

Как ухаживать за жирной кожей при высыпаниях?

Высыпания могут появляться не только в подростковом возрасте. После 40 лет они могут быть связаны с изменениями гормонального фона, стрессом или особенностями ухода.

При этом не стоит самостоятельно использовать большое количество подсушивающих средств.

Если воспаления появляются регулярно, болезненны или долго не проходят, лучше обратиться к дерматологу.

Влияет ли питание на состояние кожи?

Состояние кожи зависит от многих факторов, и питание является одним из них. Для поддержания кожи полезно, чтобы в рационе были:

овощи и фрукты;

продукты с достаточным количеством белка;

рыба;

орехи;

полезные растительные масла.

Также важно соблюдать питьевой режим и не злоупотреблять продуктами с большим количеством сахара и сильно переработанной пищей.

Какой должна быть ежедневная схема ухода?

Схема ухода достаточно проста.

Утро:

мягкое очищение;

увлажняющее средство;

защита от солнца.

Вечер:

очищение кожи;

средство с учетом особенностей кожи;

увлажняющий уход.

Дополнительные процедуры стоит добавлять постепенно, наблюдая за реакцией кожи.

Когда стоит обратиться к специалисту?

Консультация дерматолога может понадобиться, если:

появились сильные воспаления;

кожа резко изменилась;

привычные средства начали вызывать раздражение;

появились зуд, покраснение или болезненные участки.

Специалист поможет определить причину проблемы и подобрать подходящий уход.

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