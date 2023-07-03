Злиться больше нет сил: прокуратура занялась задержками рейсов из Петербурга в Турцию

Туристы признаются, что серьезно устали, хотя надеялись качественно отдохнуть. Что произошло с перелетами?

В Петербурге после долгих часов ожидания приземлился самолет с российскими туристами из Анталии. Почти 500 человек вернулись домой уставшие и изможденные из-за того, что рейс неоднократно откладывался. В еще более ужасной ситуации оказались те, кто только должен был лететь на отдых в Турцию. Все подробности — в репортаже.