Злиться больше нет сил: прокуратура занялась задержками рейсов из Петербурга в Турцию

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Прокуратура занялась задержками рейсов из Петербурга в Турцию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Туристы признаются, что серьезно устали, хотя надеялись качественно отдохнуть. Что произошло с перелетами?

В Петербурге после долгих часов ожидания приземлился самолет с российскими туристами из Анталии. Почти 500 человек вернулись домой уставшие и изможденные из-за того, что рейс неоднократно откладывался. В еще более ужасной ситуации оказались те, кто только должен был лететь на отдых в Турцию. Все подробности — в репортаже.

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Злиться больше нет сил: прокуратура занялась задержками рейсов из Петербурга в Турцию

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