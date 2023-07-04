«Хватит, пожалуйста»: невестка Валерии пожаловалась на негатив из-за фигуры

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27 0

Невестку Валерии Лиану Шульгину обвинили в болезненной худобе

«Хватит, пожалуйста»: невестка Валерии пожаловалась на негатив из-за фигуры

Фото: Instagram* / lianashulginaa

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Девушка увлекается здоровым питанием и тренировками. Неужели такой образ жизни навредил ей?

Невестка певицы Валерии модель и блогер Лиана Шульгина пожаловалась на излишнее внимание к ее фигуре. По словам девушки, в социальных сетях растет уровень негатива к ней из-за якобы «излишней» худобы.

«Работаю над мышечной массой, здоровьем, силами! Хватит, пожалуйста, писать такое», — призвала она пользователей Сети.

Шульгина опубликовала снимок сообщения, которое ей написал один из хейтеров. По мнению недоброжелателя, у Лианы «костлявая» фигура. Как отметила Шульгина, такие замечания в ее адрес — не редкость.

Примечательно, что невестка Валерии активно рассказывает в блоге о здоровом питании. По ее словам, свой рацион она выстраивает по советам нутрициолога. К тому же, девушка делится спортивными успехами — показывает свои тренировки в домашних условиях.

Лиана Волкова в 2020 году вышла замуж за Арсения Шульгина — сына певицы Валерии от прошлого брака с композитором Александром Шульгиным. Пара вместе воспитывает маленькую дочь Селин. Так что в этом контексте фигуре новоиспеченной мамочки можно только позавидовать!

Ранее 5-tv.ru писал, что Курбан Омаров не смог удержать молодую невесту после переезда в Дубай.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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